Hep Yek filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar

İnan Ulaş Torun, Gökhan Yıkılkan, Gürkan Uygun ve Fırat Tanış'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu filmde, Türkiye'nin ünlü kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğlu Cevat'ın sevdiği kızı kaçırma hikayesi anlatılıyor. İşte, Hep Yek filmi hakkında ayrıntılar...

Bir mafya babasının oğlu olan Cevat, sevdiği kızı kaçırmaya karar verir ve bunun için de adamlarından Ziya’yı görevlendirir. Ziya kadını kaçırır fakat Cevat’a götürme işini adamı Şahin’e verir. Şahin de yolda başka adamlar ile karşılaşır ve kadını kaybeder. Bunun üzerine Şahin Ziya’ya Ziya da Cevat’a hesap verme korkusu ile kendilerini bir maceranın içinde bulurlar.