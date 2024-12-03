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Hep Yek 5: Sil Baştan filmi konusu nedir? İlk kez TV'de! Hep Yek 5 Sil Baştan oyuncuları ve hikayesi

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Hep Yek 5: Sil Baştan filmi konusu nedir İlk kez TVde Hep Yek 5 Sil Baştan oyuncuları ve hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 13:22

Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği, senaryosunu Bilal Kalyoncu'nun kaleme aldığı Hep Yek 5 Sil Baştan filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hep Yek 5 Sil Baştan oyuncuları arasında İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Orhan Aydın gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Hep Yek 5: Sil Baştan filmi konusu nedir? Hep Yek 5 Sil Baştan oyuncuları ve hikayesi

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Başrollerinde, İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Orhan Aydın'ın olduğu "Hep Yek 5 Sil Baştan" filmi TV'de ilk kez Kanal D'de! Hep Yek 5 film serisinin beşincisi olan Hep Yek 5: Sil Baştan konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. İşte, Hep Yek 5: Sil Baştan konusu ve oyuncuları...

HEP YEK 5: SİL BAŞTAN KONUSU NEDİR?

Hep Yek 5: Sil Baştan, kendilerini hapishaneden yeni çıkan Ali Kapan ve adamlarından kurtarmaya çalışan Altan ile Gürkan'ın hikayesini konu ediyor. Cezaevinde olan Ali Kapan ve adamları, özgürlüklerine kavuştuktan sonra intikam almak için Altan ve Gürkan'ın peşine düşer. Bu sırada onlar Gürkan'ın dayısı Ferruh'un aracılığıyla aşiretin korumasını altında güvende olacaklarını düşünür. Ancak onlar beklentilerinin aksine kendilerini kaçak yollarla ülkeye giren göçmenlerden beter bir halde bulurlar. Altan ve Gürkan, kendilerini içine düştükleri durumdan kurtarmaya çalışırken türlü maceralarla boğuşurlar.

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HEP YEK 5: SİL BAŞTAN OYUNCULARI KİMLER?

Önder Açıkbaş

İnan Ulaş Torun

Emir Benderlioğlu

Orhan Aydın

Tuna Orhan

Sermiyan Midyat

Cansu Fırıncı

Serkan Şengül

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#Hep Yek 5: Sil Baştan#Hep Yek 5: Sil Baştan Konusu#Hep Yek 5 Sil Baştan Oyuncuları

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