Aşkta yüzü gülmemiş, gözyaşları sel olmuştu... Minnettarım bu aşkı yaşatana! Rol için giymişti, şimdi kendi gelinliğini diktiriyor

Haberin Devamı

Gençlik idolüne dönüşen yıldız bir süre de çalkantılı aşkıyla konuşuldu... Sevgilisi de kendisi gibi gençlerin gözdelerinden biriydi... Çabaladılar ama olmadı... Yollarını ayırdılar. Eski büyük aşkı, kendine yuva kurup evlat sahibi bile oldu.

O ise ciddi sağlık sorunlarıyla uğraştı. Ruh dünyasını bir türlü toparlayamadı. Ama sonunda aradığı aşkı buldu ve geçen yıl nişanlandı.

Şimdi ise son gelen haberlere göre iki genç artık evlilik hazırlıklarına başladı. Acele etmiyorlar ama iddialara göre öyle çok da geç kalmak istemiyorlar.

Hatta bir başka iddiaya bakılırsa önümüzdeki eylül ayında gösteri dünyası büyük bir düğüne ev sahipliği yapacak.

Haberin Devamı

DÜĞÜN YAKLAŞIYOR

Bu anlattığımız çift, Selena Gomez ile nişanlısı Benny Blanco.

Geçtiğimiz yılın sonlarında nişanlanan Gomez ile Blanco, söylenenlere göre evlilik hazırlıklarına başladı.

ABD magazin basınına yansıyan haberlere göre Selena Gomez ile Benny Blanco, klasik Hollywood tarzı bir düğünle hayatlarını resmen birleştirecek.

Genç aşıklara yakın kaynaklara bakılırsa düğün önümüzdeki eylül ayında Montecito'ta yapılacak. Her ne kadar Benny Blanco, acele etmediklerini ikisinin de çok çalıştığını ve rahatlamaya ihtiyaçları olduğunu söylese de işi gayet sıkı tutuyorlar. Düğün planlarını öyle fazla geriye atmış değiller.

Selena Gomez, daha önce rol gereği gelinlik giydi.. Şimdi gerçek hayatında kendi gelinliğini giyecek.





İKİ GÜN VE İKİ GECE SÜRECEK

İddialara göre Selena ile Benny, California Montecito'da iki gün iki gece sürecek bir düğünle evlenecek.

Çifte yakın bir kaynak "Selena ve Benny'nin düğünü eylül ayında olacak ve iki gün iki gece sürecek" diyerek durumu anlattı. Hatta davet ettikleri konuklarından, kendilerine iki günlük bavul hazırlamaları ricasında da bulundular.

Haberin Devamı

Yine içeriden sızan iddialara bakılırsa düğüne başta Taylor Swift ve sevgilisi Travis Kelce olmak üzere gösteri dünyasının ünlüleri davetli olacak. Tabii ki çiftin aileleri ve yakın dostları da onların bu mutlu gününe tanıklık etmek üzere düğüne çağrılacak.

Başka bir kaynak Selena ile Benny'nin düğün için eylül ayını düşünmesinin de önemli bir nedeni olduğunu anlattı. Buna göre ikisinin de iş programına en çok uyan zaman eylül ayı çünkü.

KALP KIRIKLIĞINI DA UNUTTU AŞK ACISINI DA

Daha önce Justin Bieber ile bir dargın bir barışık gençlik aşkı yaşayan Selena Gomez bu ilişkisini kalp kırıklığıyla bitirdi.

Haberin Devamı

Hatta onların kesin olarak ayrılmasından sonra Bieber, şu andaki karısı Hailey Baldwin ile nişanlandı, sonra da evlendi.

Bir yandan lupus hastalığının bir sonucu olarak böbrek nakli geçiren Selena Gomez, diğer yandan da ruhsal sorunlarla mücadele etti.

Ama sonunda işi gereği tanıştığı Benny Blanco onun hayatını değiştirdi, aşk hayatında aradığı mutluluğu getirdi.

'BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY'

Selena Gomez ile 36 yaşındaki Benny Blanco hakkında aşk söylentileri 2023 yılında çıktı. Gomez aynı yılın sonlarında bu söylentileri doğruladı.

Selena Gomez o dönemde Benny Blanco hakkında "Başıma gelen en güzel şey" yorumunu yaptı. Ayrıca Blanco'nun hayatına giren kimseye benzemediğini, hepsinden farklı olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Selena Gomez hayatına bunca mutluluk getiren Benny Blanco iye aslında 2019 tarihli I Can't Get Enough adı şarkısı üzerinde birlikte çalıştı.

Ama o sırada aralarında bir aşk yoktu, iyi arkadaş olmuşlardı. Sonradan ikisinin de duyguları değişti ve bu arkadaşlık aşka dönüştü.

Selena Gomez, Justin Bieber ile inişli- çıkışlı bir gençlik aşkı yaşadı. Sonrasında Bieber, ondan ayrılıp kısa sürede Hailey Bieber ile evlendi.