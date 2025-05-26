×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Henüz ismine karar vermedik

Güncelleme Tarihi:

#İrem Helvacıoğlu#İrem Helvacıoğlu Bebeği#Ural Kaspar
Henüz ismine karar vermedik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00

İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, menajer Ayhan Baykal’ın düğününde görüntülendi.

Haberin Devamı

Anne-baba olmak için gün sayan çifte mutlu evliliğin sırrı soruldu. Ural Kaspar, “Saygılı olmak, sevmek ve saymak” diye yanıt verdi.

Henüz ismine karar vermedik


Bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan İrem Helvacıoğlu da hamilelik süreciyle ilgili sorular üzerine sıcak havalarda zaman zaman mide bulantısı yaşadığını söyledi. Ünlü oyuncu, bebeğin ismi konusunda ise henüz bir karar vermediklerini dile getirdi.

Gözden KaçmasınOyuncu İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladıOyuncu İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İrem Helvacıoğlu#İrem Helvacıoğlu Bebeği#Ural Kaspar

BAKMADAN GEÇME!