Henüz ismine karar vermedik

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00
İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, menajer Ayhan Baykal’ın düğününde görüntülendi.
Anne-baba olmak için gün sayan çifte mutlu evliliğin sırrı soruldu. Ural Kaspar, “Saygılı olmak, sevmek ve saymak” diye yanıt verdi.
Bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan İrem Helvacıoğlu
da hamilelik süreciyle ilgili sorular üzerine sıcak havalarda zaman zaman mide bulantısı yaşadığını söyledi. Ünlü oyuncu, bebeğin ismi konusunda ise henüz bir karar vermediklerini dile getirdi.