Henüz ismine karar vermedik

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Anne-baba olmak için gün sayan çifte mutlu evliliğin sırrı soruldu. Ural Kaspar, “Saygılı olmak, sevmek ve saymak” diye yanıt verdi.

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