Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor

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Ama o yÄ±ldÄ±zÄ±n ne kadar sÃ¼reyle Ã¶yle parlak kalacaÄŸÄ± ise biraz da ÅŸansa baÄŸlÄ±dÄ±r.Â

Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, yÄ±ldÄ±zÄ± gÃ¶klerden hiÃ§ inmeyen isimlerinden Kim Kardashian'Ä±n eski kocasÄ± Kris Humphries de bunlardan biri.

AslÄ±nda ABD'nin ulusal liginde gayet baÅŸarÄ±lÄ± bir basketbol oyuncusuydu Humphries.

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2011 yÄ±lÄ±nda Kim Kardashian ile evlenince yÄ±ldÄ±zÄ± bir anda daha da parladÄ±. Ama bu gÃ¶steriÅŸli ve Ã§ok konuÅŸulan evlilik uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.Â

Kardashian ile Humphries, sadece 72 gÃ¼n evli kaldÄ±lar ve sonra boÅŸanma davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Bunun ardÄ±ndan Kris, 2017 yÄ±lÄ±nda basketboldan emekli oldu ve hazÄ±r yiyecek sektÃ¶rÃ¼ne adÄ±m attÄ±.

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Kim Kardashian ile birlikteyken sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ o dikkat Ã§eken hayata da veda etti.

Â Bir zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ damadÄ± olan Kris Humphries bugÃ¼n 41 yaÅŸÄ±nda ve son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r da tavuk odaklÄ± bir hazÄ±r yiyecek zincirinin, ABD Ã§apÄ±ndaki 10 farklÄ± ÅŸubesinin iÅŸletmeciliÄŸini yapÄ±yor.

Ãœstelik bu sayÄ±yÄ± yakÄ±n zamanda 30'a Ã§Ä±karmak iÃ§in bir anlaÅŸma bile imzaladÄ±.

ABD basÄ±nÄ±na konuÅŸan Kris Humphries, "Basketbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mdan bu yana daha sakin bir hayat yaÅŸamaya ve yeni dÃ¶neme odaklanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" dedi.

Eski sporcu bu sÃ¼reÃ§te Ã§eÅŸitli ticari giriÅŸimlerde bulunduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.Â

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AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kris Humphries, iÅŸletmeciliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi ilk Dave's Hot Chicken ÅŸubesini 2023 yÄ±lÄ±nda memleketi olan Minnesotada aÃ§tÄ±. GeÃ§en yÄ±l da Ã¼lke genelinde 10 tane restoran aÃ§mak iÃ§in anlaÅŸma imzaladÄ±.

Humphries, bu bÃ¶lgede okula gittiÄŸini sÃ¶yleyerek "Ä°lk restoranÄ±mÄ± okula yakÄ±n bir yerde aÃ§manÄ±n iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. AyrÄ±ca bÃ¶lgenin bir acÄ± tavuk restoranÄ±na ihtiyacÄ± olduÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

GeÃ§miÅŸte sosyal medyada Ã¶zel hayatÄ±na dair paylaÅŸÄ±mlar yapan Kris Humphries, artÄ±k iÅŸ giriÅŸimlerini geniÅŸ kitlelere duyurmak iÃ§in Ã§abalÄ±yor.Â

Humphries, basketbol kariyerine 2004 yÄ±lÄ±nda Utah Jazz ile baÅŸladÄ±. 13 sezon boyunca takÄ±mda yer alan emekli sporcu son maÃ§Ä±na ise 2017 yÄ±lÄ±nda Atlanta Hawks formasÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±.

Humphries, geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan Kim Kardashian ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki sayesinde tanÄ±ndÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda romantik iliÅŸkileri baÅŸladÄ± ve bir yÄ±l sonra evlendiler.

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Â Ancak sonradan sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kardashian; daha balayÄ±ndayken bu evliliÄŸin yÃ¼rÃ¼meyeceÄŸini anladÄ±. SonuÃ§ olarak evlilikleri sadece 72 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

Kardashian, Humphries'ten Ã¶nce ilk evliliÄŸini 2000 ile 2004 arasÄ±nda Damon Thomas ile yaptÄ±. Kris ile boÅŸandÄ±ktan sonra da 2014 ile 2022 arasÄ±nda Kanye West ile evli kaldÄ± ve dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldu.Â