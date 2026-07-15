×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kim Kardashian#Kris Humphries#Kanye West
Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 12:23

Bazen, bazÄ±larÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda "aÅŸk kadrosundan" Ã¼nlÃ¼ olur... AslÄ±nda kendi mesleklerini baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri halde Ã§ok Ã¼nlÃ¼ biriyle yaÅŸadÄ±klarÄ± gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkileri ya da evlilikler, bir anda onlarÄ±n da yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatÄ±r.

Haberin DevamÄ±

Ama o yÄ±ldÄ±zÄ±n ne kadar sÃ¼reyle Ã¶yle parlak kalacaÄŸÄ± ise biraz da ÅŸansa baÄŸlÄ±dÄ±r.Â

Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor

Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, yÄ±ldÄ±zÄ± gÃ¶klerden hiÃ§ inmeyen isimlerinden Kim Kardashian'Ä±n eski kocasÄ± Kris Humphries de bunlardan biri.

AslÄ±nda ABD'nin ulusal liginde gayet baÅŸarÄ±lÄ± bir basketbol oyuncusuydu Humphries.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

2011 yÄ±lÄ±nda Kim Kardashian ile evlenince yÄ±ldÄ±zÄ± bir anda daha da parladÄ±. Ama bu gÃ¶steriÅŸli ve Ã§ok konuÅŸulan evlilik uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.Â 

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ oyuncu evlendiÄŸini annesine bile sÃ¶ylememiÅŸ: Daha nikÃ¢h masasÄ±na otururken aklÄ±mda boÅŸanmak vardÄ±Ünlü oyuncu evlendiÄŸini annesine bile söylememiÅŸ: Daha nikâh masasÄ±na otururken aklÄ±mda boÅŸanmak vardÄ±Haberi görüntüle

Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor

Kardashian ile Humphries, sadece 72 gÃ¼n evli kaldÄ±lar ve sonra boÅŸanma davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Bunun ardÄ±ndan Kris, 2017 yÄ±lÄ±nda basketboldan emekli oldu ve hazÄ±r yiyecek sektÃ¶rÃ¼ne adÄ±m attÄ±.

Haberin DevamÄ±

Kim Kardashian ile birlikteyken sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ o dikkat Ã§eken hayata da veda etti.

Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor

Â Bir zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ damadÄ± olan Kris Humphries bugÃ¼n 41 yaÅŸÄ±nda ve son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r da tavuk odaklÄ± bir hazÄ±r yiyecek zincirinin, ABD Ã§apÄ±ndaki 10 farklÄ± ÅŸubesinin iÅŸletmeciliÄŸini yapÄ±yor.

Ãœstelik bu sayÄ±yÄ± yakÄ±n zamanda 30'a Ã§Ä±karmak iÃ§in bir anlaÅŸma bile imzaladÄ±.

ABD basÄ±nÄ±na konuÅŸan Kris Humphries, "Basketbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mdan bu yana daha sakin bir hayat yaÅŸamaya ve yeni dÃ¶neme odaklanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" dedi.

Eski sporcu bu sÃ¼reÃ§te Ã§eÅŸitli ticari giriÅŸimlerde bulunduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.Â 

Gözden KaçmasÄ±nBunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiÃ§ bu kadar kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdiBunca yÄ±llÄ±k hayatÄ±nda hiç bu kadar küçük düÅŸürülmemiÅŸti... Ä°ki kardeÅŸ gazeteye ilan verdiHaberi görüntüle

Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor
AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kris Humphries, iÅŸletmeciliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi ilk Dave's Hot Chicken ÅŸubesini 2023 yÄ±lÄ±nda memleketi olan Minnesotada aÃ§tÄ±. GeÃ§en yÄ±l da Ã¼lke genelinde 10 tane restoran aÃ§mak iÃ§in anlaÅŸma imzaladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Humphries, bu bÃ¶lgede okula gittiÄŸini sÃ¶yleyerek "Ä°lk restoranÄ±mÄ± okula yakÄ±n bir yerde aÃ§manÄ±n iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. AyrÄ±ca bÃ¶lgenin bir acÄ± tavuk restoranÄ±na ihtiyacÄ± olduÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

GeÃ§miÅŸte sosyal medyada Ã¶zel hayatÄ±na dair paylaÅŸÄ±mlar yapan Kris Humphries, artÄ±k iÅŸ giriÅŸimlerini geniÅŸ kitlelere duyurmak iÃ§in Ã§abalÄ±yor.Â 

Gözden KaçmasÄ±nAskerlik bitti, sÄ±ra dÃ¼ÄŸÃ¼ne geldi MÃ¼nasip adaylar dizi diziAskerlik bitti, sÄ±ra düÄŸüne geldi! Münasip adaylar dizi diziHaberi görüntüle

Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor
Humphries, basketbol kariyerine 2004 yÄ±lÄ±nda Utah Jazz ile baÅŸladÄ±. 13 sezon boyunca takÄ±mda yer alan emekli sporcu son maÃ§Ä±na ise 2017 yÄ±lÄ±nda Atlanta Hawks formasÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±.

Humphries, geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan Kim Kardashian ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki sayesinde tanÄ±ndÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda romantik iliÅŸkileri baÅŸladÄ± ve bir yÄ±l sonra evlendiler.

Hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, hem baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuydu... 72 gÃ¼nlÃ¼k evlilikle gelen ÅŸÃ¶hret kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼: O artÄ±k acÄ±lÄ± tavuk satÄ±yor

Â Ancak sonradan sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kardashian; daha balayÄ±ndayken bu evliliÄŸin yÃ¼rÃ¼meyeceÄŸini anladÄ±. SonuÃ§ olarak evlilikleri sadece 72 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Kardashian, Humphries'ten Ã¶nce ilk evliliÄŸini 2000 ile 2004 arasÄ±nda Damon Thomas ile yaptÄ±. Kris ile boÅŸandÄ±ktan sonra da 2014 ile 2022 arasÄ±nda Kanye West ile evli kaldÄ± ve dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldu.Â 

Gözden KaçmasÄ±nEfsane dizi ona da genÃ§liÄŸinde ÅŸÃ¶hret getirmiÅŸti... KazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± bambaÅŸka bir alana yatÄ±rdÄ±: O ÅŸimdi iÅŸinde gÃ¼cÃ¼nde bir tÃ¼ccarEfsane dizi ona da gençliÄŸinde ÅŸöhret getirmiÅŸti... KazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± bambaÅŸka bir alana yatÄ±rdÄ±: O ÅŸimdi iÅŸinde gücünde bir tüccar!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Kim Kardashian#Kris Humphries#Kanye West

BAKMADAN GEÇME!