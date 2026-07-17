Hem radyoda hem TV ekranında ünlü olmuştu: Şimdi para kazanmak için kapı kapı dolaşıyor: Çocuklarımın karnını doyurmam lâzım

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Sosyal medyadan bağlantı kurduğu seyircilerinin kapısını çalıyor ve yeni gösterisini onlara oturma odalarında sergiliyor.

Bu kararının nedenini "Evimin ipotek borcunu ödemek ve çocuklarımın karnını doyurmak zorundayım" diye anlattı komedyen.

UZUN YILLAR TV SEKTÖRÜNDE ÇALIŞTI

Kendine kapı kapı gezerek kazanç yaratmaya çalışan bu kişi İngiliz TV ünlüsü ve komedyen Iain Lee...

52 yaşındaki Lee, uzun yıllar TV sektöründe çalışmıştı.

Sonrasında danışmanlık eğitimi alıp kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ama belli ki o şekilde ailesini geçindirecek kadar iyi para kazanamadı.

O da kapı kapı gezme yöntemini buldu.

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YENİ GÖSTERİSİNİ SEYİRCİNİN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR

Iain Lee şimdi Imposter Syndrome adlı stand up gösterisini doğrudan izlemek isteyenlerin oturma odalarına taşıyor.

The Telegraph gazetesine konuşan Lee, iki saatlik bu özel gösteriler karşılığında 350 sterlin kazanıyor. Bu rakam birçok kişi için gayet yüksek.

Zaten Iain Lee de böyle düşünenlerle aynı fikirde.

Bu konudaki "İki saat için 350 sterlin alıyorum. Dürüst olmam gerekirse danışmanlık işinden kazandığım parayla kıyaslarsam bu benim için de büyük bir rakam" diye anlattı.

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'ÇOCUKLARIMI BESLEMEM, BORCUMU ÖDEMEM GEREK'

Lee, belli bir mekanda sahneye çıkmak yerine kapı kapı dolaşıp gösterisini sergilemesini bazılarının "mesleğinde bir gerileme" olarak değerlendirdiğini hatırlattı.

Diğer yandan bu iyi kazancı sürdürmek istediğini de saklamadı.

Bu konudaki eleştirilere "Artık TV ekranlarında değilim. Çocuklarımı beslemek ve ipoteğimi ödemek istiyorum" diye yanıt verdi.

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YAKIN ZAMANDA 9 BİN STERLİN BEKLİYOR: Iain Lee, şu ana kadar beş ev gösterisi sergilediğini takviminde 20 gösteri daha olduğunu hatırlattı. Hesaplarına göre bu şekilde eline geçmesini beklediği para 9 bin sterlin.





HAYATINDA VE KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEDİ

İngiliz komedyen, isteyenlerin evlerine gidip gösteri yapacağını sosyal medya üzerinden duyurdu ilk olarak. Bu durumda takipçileri de onun güvenliğinden endişe ettiklerini saklamadı.

İlk özel ev gösterisinin başlangıçta herkese garip geldiğini belirten Ian Lee "Baştaki bu garipliği atlattıktan sonra gerçekten güzel ve özel bir gece oldu. Hep birlikte bol bol güldük. Beni evlerine kabul eden bu harika insanlara teşekkür ederim" mesajını paylaştı sosyal medya sayfasından.

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Iain Lee, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü TV kariyerine rağmen yaptığı işlerden gurur duymadığını hem kişisel hem de meslek yaşamında yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.