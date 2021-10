Hem minnoş hem savaşçı

Haberin Devamı

Oyuncu, dergiye verdiği röportajda “içinde farklı kadınlar olduğunu” söyledi:

“O kadar çok var ki! Hepsini ben de tanımıyorum. Ama çok acayip; biri çok tatlı, tam bir bebek gibi, her şeyi yeni öğrenen biri gibi. Öyle narin, öyle kırılgan ki. Sinirlenmek nedir, bilmiyor. Gerçekten çok minnoş. Diğeri ise tam bir savaşçı. Kendi hakkını korumak için sonuna kadar savaşıyor. Sevdikleri için çok korumacı. Aynı zamanda çok disiplinli. Söz konusu iş ise her şey profesyonel olmalı. En iyisini çıkarmak için her şeyi yapıyor, inandığı şeyin peşini bırakmıyor.”

BİR DE DELİ VAR İÇİMDE

Melis Sezen, sözlerine şöyle devam etti: “Bir de bir deli var içimde tabii. Oğlak burcu bir Arnavut. Dediğim dedik, inat. Balık ve su grubunun etkisiyle de duygusal. Ama çok eğlenceli. İçimde çok farklı Melisler var gibi hissediyorum ve bu benim işim için muhteşem. Kendimi hiçbir zaman kalıba sokmam, kimsenin beni bir kalıba sokmasına da izin vermem.”