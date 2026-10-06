Hem güldürdü hem hüzünlendirdi

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:52
Alper Kul’un yazdığı, yönettiği ve tek kişilik performansıyla dikkat çektiği “Çok Tatlı Bi Hikaye”, yeni sezonun ilk oyunuyla önceki akşam Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu.
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Oyunu birçok ünlü isim de izledi. Oyun, duygularını ifade etmekte zorlanan İsmail’in hikayesini sahneye taşıdı.
Kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alan oyun, sözü ve müziği Kul’a ait şarkılarla seyirciyi kimi zaman güldürdü, kimi zaman hüzünlendirdi.
Ruhi Sarı
Adil Yıldırım