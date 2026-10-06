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Hem güldürdü hem hüzünlendirdi

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#Alper Kul#Çok Tatlı Bi Hikaye#Kadın-Erkek İlişkileri
Hem güldürdü hem hüzünlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:52

Alper Kul’un yazdığı, yönettiği ve tek kişilik performansıyla dikkat çektiği “Çok Tatlı Bi Hikaye”, yeni sezonun ilk oyunuyla önceki akşam Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu.

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Oyunu birçok ünlü isim de izledi. Oyun, duygularını ifade etmekte zorlanan İsmail’in hikayesini sahneye taşıdı.

Kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alan oyun, sözü ve müziği Kul’a ait şarkılarla seyirciyi kimi zaman güldürdü, kimi zaman hüzünlendirdi.

Hem güldürdü hem hüzünlendirdi
Ruhi Sarı

Hem güldürdü hem hüzünlendirdi

Adil Yıldırım

 

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#Alper Kul#Çok Tatlı Bi Hikaye#Kadın-Erkek İlişkileri

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