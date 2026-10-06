Hem güldürdü hem hüzünlendirdi

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Oyunu birçok ünlü isim de izledi. Oyun, duygularını ifade etmekte zorlanan İsmail’in hikayesini sahneye taşıdı.

Kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alan oyun, sözü ve müziği Kul’a ait şarkılarla seyirciyi kimi zaman güldürdü, kimi zaman hüzünlendirdi.

Ruhi Sarı

Adil Yıldırım