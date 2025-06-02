Yeni yuvasını güzellik kraliçesiyle kurmuştu.. Bir de nefes kesen serveti var... Ünlü şarkıcı en iyi dostuna milyonluk hediye verdi

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Diğer yandan özel hayatlarında da mutluluğu buluyorlar. Hepsinin ötesinde bütün bu sahip olduklarının kıymetini biliyorlar ve iş, dostlarına hediye vermeye gelince de gayet eli açık davranıyorlar..

Tıpkı ünlü şarkıcı Marc Anthony gibi.

MİLYONLARINI DOSTU İÇİN FEDA ETTİ

Bir süredir yarı yaşındaki eski güzellik kraliçesi Nadia Ferreira ile evli olan 56 yaşındaki Marc Anthony, yakın arkadaşı David Beckham'a dudak uçuklatan bir doğum günü hediyesi verdi.

Anthony'nin Beckham'a verdiği bu hediye öyle gözden kaçacak türden değil üstelik.

Ünlü şarkıcı, zaten kendisi de büyük bir servet sahibi olan David Beckham için kesenin ağzını açtı ve ona koleksiyonerlerin de gözdesi olan tam 26 milyon dolarlık lüks bir araba hediye etti.

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Araba, İngiliz bir araba üreticisi olan Hedley Studios'un el yapımı bir replikası ve bu konuda uzman olan herkes tarafından bir sanat eseri olarak kabul ediliyor.

TRAFİĞİ DURDURACAK KADAR GÜZEL

Daha da ötesinde bu araba eğer trafiğe çıkarsa herkesin bakışlarını da üzerinde toplayacak türden. Üstelik koleksiyonerlerin rüyalarını süsleyen bir araba söz konusu olan.

Marc Anthony'nin, David Beckham'a hediye ettiği belirtilen aracın markası ve rengi bilinmiyor. Gün yüzüne çıkan tek ayrıntı aracın Hedley Studios'un gösterişli yapımlarından biri olması.

Üstelik de el işçiliği üst düzeyde. Zaten bu yüzden de fiyatı bu kadar yüksek.





DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYOR

Bu arada Anthony ile Beckham'ın dostluğu eskilere yani Victoria'nın Spice Girls grubunda müzik yaptığı günlere dayanıyor...

Anthony, çiftin oğlu Brooklyn ile Nicola Peltz'in düğününe de şarkılarıyla renk katmıştı.

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Anthony'nin genç kmarısı Nadia Ferreira ile ortak bebekleri dünyaya geldikten sonra ilk ziyaretçilerinden biri de David olmuştu.

Anthony de yakın dostuyla kızının ilk buluşmasını görüntülemişti.



İkilinin dostluğu, David Beckham'ın ABD'de Inter Miama takımının patronu olup bu ülkede uzun süre kalmasından dolayı daha da pekişti.



Bütün dünyanın Jennifer Lopez'in eski kocası ve ikizlerinin babası olarak tanıdığı Marc Anthony, gerçekten de hem kariyerini hem de özel hayatını yoluna koymuş ünlülerden biri.

Anthony, minik bebeğiyle dostu Beckham'ın ilk buluşmasını da böyle görüntülemişti.

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GENÇ KARISIYLA MUTLULUK TABLOSU ÇİZİYOR

Bütün dünyanın Jennifer Lopez'in eski kocası ve ikizlerinin babası olarak tanıdığı Marc Anthony, gerçekten de hem kariyerini hem de özel hayatını yoluna koymuş ünlülerden biri.

Gerçek adı Marco Antonio Muñiz Marc Anthony ile 25 yaşındaki Paraguaylı eşi Nadia Ferreira, bir yandan geçen haziran ayında dünyaya gelen oğullarını büyütürken diğer yandan da sık sık birlikte kamera karşısına çıkıyor.

Çift, son olarak geçen hafta Miami'deki bir defilede birlikte görüntülendi.Ondan önce de yine ikisi birlikte büyük bir mutluluğu yaşamıştı.

Marc Anthony ile Nadia Ferreira, Los Angeles'taki Şöhretler Kaldırımı'na ünlü şarkıcının yıldızının yerleştirildiği törende birlikteydi. O sırada da mutluluklarını gözler önüne serdi Anthony ile Ferreira.

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İLİŞKİLERİ HIZLI BAŞLADI, HIZLI GELİŞTİ

Anthony ile Ferreira nişanlandıkları haberini önceki yılın mayıs ayında duyurdu. O zamana kadar da çiftle ilgili bu konuda söylentiler çoktan yayılmıştı bile.



Sonunda aşıklar, kamera karşısına geçti ve nişanlandıklarını doğruladı. O anlarda Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatli gözlerden kaçmadı. Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.



Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez geçen yıl mart ayında Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu.



Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.



Marc Anthony'nin, kendisinden 29 yaş daha genç olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

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2023'ÜN İLK GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜYDÜ: Marc Anthony ile Paraguay Güzeli seçilen ve ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil eden Ferreira, ocak ayında Miami'de gösterişli bir törenle evlendi. Çiftin hayatını birleştirdiği törene gösteri dünyasının çok sayıda ünlüsü de katıldı. Bu tören, 2023 yılının ilk büyük düğünü olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Bundan 15 gün sonra da Nadia'nın hamile olduğu haberi duyuldu. Anthony yedinci kez, Nadia Ferreira ise ilk kez çocuk sahibi oldu.