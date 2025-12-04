Hem eğlendirdi hem ağlattı! Gözyaşları Adile için...

Haberin Devamı

Çağan Irmak’ın yönettiği, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği “Adile Naşit” filminin galası önceki akşam Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti. Başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı filmi sanat dünyasından birçok isim de izledi. Çağan Irmak, “Filmi yaparken her şeyi bir nedene bağlamak, bir omurgaya oturtmak istedik. ‘Neden oyuncu oldu, neden bunları yaşadı, neden gülümsedi ve gülümsetti’ cevaplarını aradık. Bugüne kalan bir mirası doğru aktarmak istiyoruz” dedi.

“Adile Naşit” ekibi, gösterim öncesi birlikte objektiflere poz verdi.

SORUMLULUK HİSSETTİM

Başrol Meltem Kaptan ise bir biyografi değil başarı öyküsünü anlattıklarını belirtti: “Adile Naşit o kadar acılar yaşamasına rağmen her zaman gülmüş, güldürmüş, yoluna devam etmiş. Bana göre filmimiz çok umut dolu. Teklifi aldığım ilk andan itibaren büyük bir sorumluluk hissettim. Adile Naşit tektir; kimse ona benzemez.”

Seda Bakan, Levent Can, Özgürcan Çevik gibi oyuncuların da rol aldığı filmde izleyici hem güldü hem de gözyaşlarına hakim olamadı.

“Güldür Güldür Show” oyuncuları birlikte filmi izledi.

Meltem Kaptan

Filmde Münir Özkul'u canlandıran Levent Can, "Çok büyük bir usta. Elbette bunun sorumluluğunu üzerimde hissettim. İşin içinde çuvallamak da var çünkü" dedi.

Belçim Bilgin, aynı filmde rol aldığı Asena Keskinci'nin Evrim Akın'la yaşadığı polemikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Hiçbir tarafı suçlamak değil. Birileri bir şey yaptığı zaman kimsenin yanına kalmasın. Asena'yı gerçekçi olduğunu hissettiğim yerden duydum. Evrim ise tatlı karakterleri canlandırdı."

Aleyna Kalaycıoğlu ile Canbay, galaya katıldı. Sevgililer birlikte müzik yaptıklarını söyledi. Canbay, "Çok zor olabiliyor. İkimiz de müzisyeniz. Bazen müziğin bir noktasında çatıştığımız oluyor. Bunu aşmak biraz zaman alıyor. Keyifli ve eğlenceli. Başarı var. Bunu da görünce haz alıyoruz" dedi.