Hem ağladı hem ağlattılar

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7 üyesini depremde kaybeden koro, “Magusa Limanı”, “Sarı Gelin”, “Bülbül Kasidesi” gibi eserleri seslendirirken hem ağladı hem de izleyenleri ağlattı. Koronun kurucu şefi Yılmaz Özfırat, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Biz 200 kişiden oluşuyorduk, şu an 193 kişiyiz. Maalesef 7 arkadaşımız vefat etti. Canımız çok yanıyor. Ben 8 saat enkazda kaldım. Arkadaşlarımın hepsi ailelerinden birilerini kaybetti. Ama Türkiye’deki herkes yanımıza koştu. Bu programdan davet aldığımız için de onurlu ve gururluyum. Çünkü bize sahip çıkıldığını hissettik. Bu bize umut oluyor ve o kadim şehri tekrar ayağa kaldırmak için güç veriyor.”



DAYANIŞMA KONSERLERİ



Antakya Medeniyetler Korosu, 28 Mart’ta Adana’da dayanışma konseri verecek. Topluluk, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahneye çıkacak. Koro, DasDas ve Zorlu PSM’nin 30 Mart’taki “Dayanışma Sahnesi” konserinde de yer alacak. Gecenin geliri, İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremden etkilenen öğrencilere aktarılacak.

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Programa siyahlar içinde katılan Antakya Medeniyetler Korosu’nun şefi Yılmaz Özfırat, “Biz hep beyaz giyer, kendimizi ‘Beyaz Melekler’ olarak görürdük. Acımız o kadar büyük ki, siyah giymeye karar verdik” dedi.