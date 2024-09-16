Hem ağladı hem ağlattı...Söğüdün yaprağı narindir narin!

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KANLI GELİNLİKLE GÖZYAŞINA BOĞULDU

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan “Güzel Aşklar Diyarı”ndan ilk kez bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Özgü Kaya’nın canlandırdığı ‘Deniz’ karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı o sahnede, ablası Ünzile (Melis Birkan) gelinliğinin iplerini ağlayarak çözdü.

Kıraç’ın söylediği “Zeynebim” türküsünde geçen “Söğüdün yaprağı narindir, narin” sözleri eşliğinde ekrana gelen sahne, sosyal medyada gündem oldu.



O video, Kanal D’nin sosyal medya hesaplarında da “Hayat narin bir çiçek. Bir kez koparılınca, geriye acından başka bir şey kalmıyor” notuyla paylaşıldı.

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KAPADOKYA’DA İMKÂNSIZ AŞK

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, yapımını Med Yapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği “Güzel Aşklar Diyarı”nın ilk bölümü, özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan’ın (Burak Berkay Akgül) aşkını ekrana taşıyacak.

Âşıkların, ailelerinin karşı duruşuna rağmen Kapadokya’nın büyülü atmosferinde gerçekleşen masalsı düğünü, faili meçhul bir cinayetle kana bulanacak. Kadrosunda Halil Ergün, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy ve Berkan Şal’ın da yer aldığı dizi, çok yakında seyirciyle buluşacak.