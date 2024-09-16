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Hem ağladı hem ağlattı...Söğüdün yaprağı narindir narin!

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#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#Özgü Kaya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 09:08

Kanal D’nin yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı” çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem oldu. Özgü Kaya’nın kanlı gelinliğiyle ağladığı sahnede Kıraç’ın yorumladığı, “Söğüdün yaprağı narindir, narin” sözüyle başlayan “Zeynebim” türküsüne de yer verildi. O sahne izleyenleri duygulandırdı.

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KANLI GELİNLİKLE GÖZYAŞINA BOĞULDU

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan “Güzel Aşklar Diyarı”ndan ilk kez bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Özgü Kaya’nın canlandırdığı ‘Deniz’ karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı o sahnede, ablası Ünzile (Melis Birkan) gelinliğinin iplerini ağlayarak çözdü.

Hem ağladı hem ağlattı...Söğüdün yaprağı narindir narin

Kıraç’ın söylediği “Zeynebim” türküsünde geçen “Söğüdün yaprağı narindir, narin” sözleri eşliğinde ekrana gelen sahne, sosyal medyada gündem oldu.

O video, Kanal D’nin sosyal medya hesaplarında da “Hayat narin bir çiçek. Bir kez koparılınca, geriye acından başka bir şey kalmıyor” notuyla paylaşıldı.

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Hem ağladı hem ağlattı...Söğüdün yaprağı narindir narin

KAPADOKYA’DA İMKÂNSIZ AŞK

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, yapımını Med Yapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği “Güzel Aşklar Diyarı”nın ilk bölümü, özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan’ın (Burak Berkay Akgül) aşkını ekrana taşıyacak.

Hem ağladı hem ağlattı...Söğüdün yaprağı narindir narin


Âşıkların, ailelerinin karşı duruşuna rağmen Kapadokya’nın büyülü atmosferinde gerçekleşen masalsı düğünü, faili meçhul bir cinayetle kana bulanacak. Kadrosunda Halil Ergün, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy ve Berkan Şal’ın da yer aldığı dizi, çok yakında seyirciyle buluşacak.

 

 

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#Güzel Aşklar Diyarı#Kanal D#Özgü Kaya

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