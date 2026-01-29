Hem ağladı hem ağlattı

Haberin Devamı

Kızları için tatile çıkarak yeniden “mutlu aile” rolü yapan boşanmış bir çiftin hikâyesini konu alan “Mutluyuz mu?” filminin galası önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun yanı sıra İlker Aksum, Başak Parlak ve Damla Çolak’ın da yer aldığı, Büyükak’ın aynı zamanda senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği filmin galasına çok sayıda ünlü isim katıldı.

Haberin Devamı

GÜZEL BİR HİKÂYE ANLATTIK

İbrahim Büyükak duygularını şu sözlerle paylaştı: “Güzel bir hikâye anlattığımızı düşünüyoruz.” Yasemin Sakallıoğlu da muhabirlere teşekkür etti: “Böyle günlerde sizi görünce çok rahatlıyorum, bu iyiliğinizi unutmayacağım.”

Baba-kız

İbrahim Büyükak filmde kızını canlandıran küçük oyuncu Damla Çolak’a sarılarak poz verdi.