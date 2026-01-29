×
Hem ağladı hem ağlattı

#Mutluyuz#Mutluyuz Mu#İbrahim Büyükak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 08:36

2023 yapımı “Mutluyuz”un devam filmi “Mutluyuz mu?” yarın vizyona giriyor. İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu yeniden bir araya getiren filmin galası, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kızları için tatile çıkarak yeniden “mutlu aile” rolü yapan boşanmış bir çiftin hikâyesini konu alan “Mutluyuz mu?” filminin galası önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun yanı sıra İlker Aksum, Başak Parlak ve Damla Çolak’ın da yer aldığı, Büyükak’ın aynı zamanda senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği filmin galasına çok sayıda ünlü isim katıldı.

GÜZEL BİR HİKÂYE ANLATTIK

İbrahim Büyükak duygularını şu sözlerle paylaştı: “Güzel bir hikâye anlattığımızı düşünüyoruz.” Yasemin Sakallıoğlu da muhabirlere teşekkür etti: “Böyle günlerde sizi görünce çok rahatlıyorum, bu iyiliğinizi unutmayacağım.”

Baba-kız
İbrahim Büyükak filmde kızını canlandıran küçük oyuncu Damla Çolak’a sarılarak poz verdi.

Mutluyuz mu?” filminin galasında duygusal anlar yaşandı. Filmin minik oyuncusu Damla Çolak kısa süre önce vefat eden babasından bahsederken hem ağladı hem de ekip arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

BAKMADAN GEÇME!