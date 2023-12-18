×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Helin Kandemir: Oyunculuk formülsüz bir meslek

Güncelleme Tarihi:

#Helin Kandemir#Vogue#Helin Kandemir Fotoğrafları
Helin Kandemir: Oyunculuk formülsüz bir meslek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 08:13

Helin Kandemir, Vogue dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

Haberin Devamı

Oyunculuğa 3.5 yaşında başlayan Kandemir, mesleğin kendisi için ne ifade ettiğini şöyle anlattı:

“Oyunculuk, çocukluğum, artık en büyük normalim ve güvenli alanım... Bu işle ilgili kalbimde rasyonel hiçbir şey yok, her şey çok duygusal ve sevgi dolu. Bu meslek herhangi bir formüle ya da ekole sığamayacak kadar derin ve sezgisel... Onunla kurduğum bağ çok büyük oldu yıllar içinde.”

Helin Kandemir: Oyunculuk formülsüz bir meslek

“Balina” oyununda oynayan Kandemir, 2023 yılını şu sözlerle değerlendirdi: “2023 mesleki olarak da insani olarak da benim kendi karakterimi en sıkı tutmaya başladığım yıl. Her anlamda cebim çok dolu çıkıyorum bu yıldan.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Helin Kandemir#Vogue#Helin Kandemir Fotoğrafları

BAKMADAN GEÇME!