Helin Kandemir: Oyunculuk formülsüz bir meslek

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Oyunculuğa 3.5 yaşında başlayan Kandemir, mesleğin kendisi için ne ifade ettiğini şöyle anlattı:

“Oyunculuk, çocukluğum, artık en büyük normalim ve güvenli alanım... Bu işle ilgili kalbimde rasyonel hiçbir şey yok, her şey çok duygusal ve sevgi dolu. Bu meslek herhangi bir formüle ya da ekole sığamayacak kadar derin ve sezgisel... Onunla kurduğum bağ çok büyük oldu yıllar içinde.”

“Balina” oyununda oynayan Kandemir, 2023 yılını şu sözlerle değerlendirdi: “2023 mesleki olarak da insani olarak da benim kendi karakterimi en sıkı tutmaya başladığım yıl. Her anlamda cebim çok dolu çıkıyorum bu yıldan.”