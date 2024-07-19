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Helin Kandemir: Çocuk oyunculuktan kadınlığa geçiyorum

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#Helin Kandemir#Nişantaşı#Onur Seyit Yaran
Helin Kandemir: Çocuk oyunculuktan kadınlığa geçiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 12:14

Helin Kandemir önceki gün Nişantaşı Citys’te görüntülendi.

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Oyuncu, Onur Seyit Yaran ile başrollerini paylaştığı “Aşkın Yüzü” filmi için yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi:

“Filmimiz romantik bir büyüme hikâyesi. Benim için de öyle oldu. Artık çocuk oyunculuktan, kadın oyunculuğa geçiş yapıyorum. Bu geçiş döneminde genç insanların hikâyesini anlatıyoruz. Yaşımdaki karakteri oynadığım için mutluyum. Umarım seyircide karşılığını bulacak.”

Helin Kandemir: Çocuk oyunculuktan kadınlığa geçiyorum

Kandemir, tatil yerine çalışmayı tercih ettiğini belirtti: “Yazın çalışmayı daha çok seviyorum. Çekimler 10 gün sonra bitiyor. Bu işle beraber çok güzel dostluklar kazandık. Onur Seyit’i de tanıdığıma çok mutluyum. Çok tatlı ve çok profesyonel.”

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Oyuncu, “Türkiye’de tatil yaparken paparazzilere bikinili yakalanma korkusu yaşıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bodrum ve Çeşme çok kalabalık oluyor. Ben tatilde daha mahrem yerleri tercih ediyorum. Bedenlerimizle barışık olmak kıymetli. Hiç öyle bir korkum yok.”

 

 

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#Helin Kandemir#Nişantaşı#Onur Seyit Yaran

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