Helin Elveren: Deniz vicdanını hiçbir zaman kaybetmiyor

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“DUYGULARIYLA HAREKET EDİYOR”

Oyunculuğun zamanla büyük bir tutkuya dönüştüğünü söyleyen Helin Elveren, Deniz’i şöyle anlattı: Adalet duygusu çok yüksek, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebilen bir karakter. Aras’ı ne kadar sevse de sırf karşılığını alamadığı için onun arkasından iş çevirecek ya da gerçeği saklayacak biri değil. Duygularıyla hareket etse bile vicdanını hiçbir zaman kaybetmiyor.

“DENİZ DEĞERLİ OLDUĞUNU HİSSEDİYOR”

Deniz’in Aras’a (Çağan Efe Ak) duyduğu hisleri değerlendiren Elveren, bunun klasik anlamda bir aşk olmadığını düşündüğünü söyledi. Genç yaşlarda hissedilen duyguların daha çok görülme, değer verilme ve ihtiyaç duyulma hissiyle bağlantılı olduğunu belirten oyuncu, “Aras, Deniz’i koruyor, ona güveniyor ve hayatında önemli bir yere koyuyor. Deniz de ilk kez birinin hayatında bu kadar değerli olduğunu hissediyor” dedi.

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“ORTAK YARALAR YAKINLAŞTIRACAK”

Birbirine zıt görünen Deniz ve Teoman’ın (Ata Yaşat) aslında benzer geçmişlere sahip olduğunu söyleyen Elveren, “Genelde en güçlü bağların böyle oluştuğunu düşünüyorum. Önce birbirinize önyargınız oluyor, sonra birbirinizi tanıdıkça anlamaya başlıyorsunuz. Ortak yaralarınızın, ortak eksikliklerinizin olduğunu fark ediyorsunuz. Bence insanı birbirine en çok yakınlaştıran şey de bu. Deniz ve Teoman da birbirini anlamaya başladıkça gerginlik başka bir yere evrilecek diye düşünüyorum. Bunun için zaman var ama birbirlerini gerçekten gördüklerinde ilişkileri de çok farklı bir noktaya gelecek.

“ONA ÖNCE SARILIRDIM”

Episode Dergi’ye konuşan, gerçek hayatta Deniz’le konuşma fırsatı olsa ilk olarak ona sarılacağını dile getiren Helin Elveren, karakterin herkesi kurtarmaya çalışırken kendisini ihmal ettiğini söyledi.

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Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar saat 20.00'de Kanal D'de...