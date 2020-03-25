Hekimoğu son bölüm izle - Hekimoğlu 13. bölüm tam ve kesintisiz izle

Kanal D ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu 13. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde, Vahap'ın Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını yapması çarpıcı gelişmeleri ekranlara getirdi. İşte, Hekimoğlı 13. son bölümün özeti ve bu hafta dizide yaşananların özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir.

Hekimoğlu, Vahap’ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?