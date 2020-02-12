Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 8. bölüm fragmanından ilk görüntüler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu 11 Şubat Salı akşamı sevenleri ile buluştu. Hekimoğlu'nun son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ateş Hekimoğlu'nun Zeynep'e yaptığı teklif merak uyandırdı. İşte, Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı ve 8. bölümün ipuçları.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.