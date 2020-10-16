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Televizyon
Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Hekimoğlu’nun sürpriz oyuncusu

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‘Hekimoğlu’nun sürpriz oyuncusu
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KANAL D’nin sevilen dizisi “Hekimoğlu”nun kadrosuna Gizem Erman Soysaldı, konuk oyuncu olarak dahil oldu

Soysaldı, “cevval menajer” Ceren karakterini canlandıracak. Dizinin 22’nci bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu, “Uzun bir aranın ardından yeniden setlere döndüğüm için çok heyecanlıyım. Yakın zamanda da bir kısa film projesi için İzmir’e gideceğim” dedi. “Hekimoğlu”nun yeni bölümü 20 Ekim akşamı Kanal D ekranlarında.

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