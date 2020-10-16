Son Güncelleme:
‘Hekimoğlu’nun sürpriz oyuncusu
KANAL D’nin sevilen dizisi “Hekimoğlu”nun kadrosuna Gizem Erman Soysaldı, konuk oyuncu olarak dahil oldu
Soysaldı, “cevval menajer” Ceren karakterini canlandıracak. Dizinin 22’nci bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu, “Uzun bir aranın ardından yeniden setlere döndüğüm için çok heyecanlıyım. Yakın zamanda da bir kısa film projesi için İzmir’e gideceğim” dedi. “Hekimoğlu”nun yeni bölümü 20 Ekim akşamı Kanal D ekranlarında.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle