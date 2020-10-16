‘Hekimoğlu’nun sürpriz oyuncusu

Soysaldı, “cevval menajer” Ceren karakterini canlandıracak. Dizinin 22’nci bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu, “Uzun bir aranın ardından yeniden setlere döndüğüm için çok heyecanlıyım. Yakın zamanda da bir kısa film projesi için İzmir’e gideceğim” dedi. “Hekimoğlu”nun yeni bölümü 20 Ekim akşamı Kanal D ekranlarında.