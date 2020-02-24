Hekimoğlu'nun 9. bölümünde neler olacak?

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve daha pek çok usta ismin rol aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, bu hafta 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Her hafta heyecan dolu olaylara sahne olan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanları ve 9. bölüme ilişkin kısa özet...

Hekimoğlu'nun bu haftaki yeni bölümünde;

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan 13 yaşındaki Ali’nin hastalığına teşhis konulamayınca dosyayı tıbbi tanı tedavi bölümü devralır. Ali arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra hastalanmıştır ve lanetlendiğine inanmaktadır. Ali’nin durumu gittikçe kötüleşirken, tüm bulgular şarbona işaret eder.