Hekimoğlu'nun 8. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Hastanede iki farklı vaka!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu 18 Şubat Salı akşamı 8. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu'nun sabırsızlıkla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İlgi gören dizinin fragmanında Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sır bu hafta yaşanacak çarpıcı gelişmelerin detaylarını verdi. İşte, Hekimoğlu 8. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep’le gider.

Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir? Aylin ve Murat çifti için yaşam mı daha önemlidir yoksa sadakat mi? Yeni ilaç mümessili Hekimoğlu’na ulaşabilmek için kimi kullanmaktadır?

At yarışı, gerçekten de Zeynep’in umduğu gibi bir randevuya dönüşecek midir?