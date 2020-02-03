Hekimoğlu'nun 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Evsiz kadının hastalığı haftaya damga vuracak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu 4 Şubat Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Hekimoğlu'nun yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında, Hekimoğlu ve ekibinin evsiz kadının hastalığı için verdikleri mücadele bu hafta dizide heyecan dolu anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Hekimoğlu'nun 6. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için ilk görüntüler.

HEKİMOĞLU'NDA BU HAFTA NELER OLACAK?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Bu durumun farkına varan Hekimoğlu, olayı çözmek için vakayla birebir Memoli'nin ilgilenmesini sağlar. Evsiz kadın ve Memoli arasında geçen konuşmalar ise herkesin aklını bulandırır... Peki evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır?