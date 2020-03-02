Hekimoğlu'nun 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hastaneye yeni yönetim kurulu başkanı geliyor

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu 3 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek. Hekimoğlu'nun yeni bölümü öncesi yayınlanan 10. bölüm fragmanında dikkat çekici gelişmeler ekranlara yansıdı. Emre'nin hastaneden konulup kovulmayacağının merak konusu olduğu fragmana, Hekimoğlu'nun yeni yönetim kurulu başkanı olan Vahap Ergün ile arasında başlayacak olan soğuk savaş damga vurdu. Peki, Hekimoğlu'nda başka neler yaşanacak? İşte, Hekimoğlu 10. bölüm fragmanından görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap’ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.

Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.

Hekimoğlu, Emre’yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu’nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır?