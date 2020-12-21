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Haber Giriş: 21.12.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Hekimoğlu'ndan özel kareler

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Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, başladığı günden bu yana izleyicinin gözdesi olan dizisi Hekimoğlu, 1’inci yılını kutluyor.

İlk senesine 30 başarılı bölüm sığdıran Hekimoğlu dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Gerek oyuncuların gerekse teknik ekibin büyük bir titizlikle çalıştığını gözler önüne seren kamera arkası fotoğraflar, dizinin elde ettiği başarıyı katlayacağını gösteriyor.

Bir adam hastaneye elini kolunu sallayarak giriyor ve Hekimoğlu’nu vuruyor! Kim bu adam?

Sıra dışı doktor Ateş Hekimoğlu ve ekibinin hikayesini konu alan dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüne oyuncu Serkan Ercan, konuk oluyor. Ercan, dizide Hekimoğlu’nu vuran Alaz karakterini canlandıracak. Alaz, dobra, sert mizaçlı, adaletin yerini bulması gerektiğini düşünen biridir. Düşüncelerini kibar ve sakince dile getirse de altında sert ama inkâr edilemez gerçekler yatar. Hastaneye giren Alaz, Hekimoğlu'nu vurur. Alaz kimdir? Hekimoğlu'ndan ne istiyor? Hekimoğlu başına gelenlerden sonra doğru sonuca ulaşabilecek mi? Hekimoğlu başına gelen talihsiz bir olay sonrasında kendisini neden sorguluyor?

Hekimoğlundan özel kareler

Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de...

Hekimoğlundan özel kareler

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