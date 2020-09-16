Hekimoğlu’nda duygusal anlar...

Dizide Ateş (Timuçin Esen) ve eski eşi Selin’in (Belçim Bilgin) yolları Selin’in eşinin rahatsızlığından dolayı yeniden kesişmişti.

Birbirlerine tutkuyla aşık olup evlenen ve ardından boşanan çiftin yeniden karşılaşması her ikisini de duygusal olarak çok etkiledi.

Geçmişlerini hatırlayarak eski günleri konuşan çiftin aralarında neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Hekimoğlu yeni bölümü ile 22 Eylül Salı akşamı Kanal D’de...



