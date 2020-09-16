Hekimoğlu’nda duygusal anlar...
Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı sevilen dizisi “Hekimoğlu” Salı akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.
Dizide Ateş (Timuçin Esen) ve eski eşi Selin’in (Belçim Bilgin) yolları Selin’in eşinin rahatsızlığından dolayı yeniden kesişmişti.
Birbirlerine tutkuyla aşık olup evlenen ve ardından boşanan çiftin yeniden karşılaşması her ikisini de duygusal olarak çok etkiledi.
Geçmişlerini hatırlayarak eski günleri konuşan çiftin aralarında neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Hekimoğlu yeni bölümü ile 22 Eylül Salı akşamı Kanal D’de...
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