Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? İşte Hekimoğlu 25. bölüm fragmanı

Hekimoğlu 25. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu ve Memoli arasında rekabet artıyor!



Ateş'in ceza almasından sonra ekibin başına geçen Memoli, Ateş'in gazabından kurtulamıyor. Hekimoğlu her fırsatta Memoliyi iğnelemeye devam ediyor. Öte yandan ekibin komutasının kendisinde olması Memoli'yi zor bir kararın eşiğine getiriyor.



Hekimoğlu yeni bölümüyle 17 Kasım Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında...





HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hekimoğlu 3 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Emre'nin bir anlık hatası bir hayata bedel oluyor! Bu durum yüzünden kurul karşısına çıkan Emre'yi nasıl bir son bekliyor?



Öte yandan Emre konusunda geniş çaplı bir araştırma yapan Selin, hem ekibi hem de Ateş'i yakın takibe alıyor. Ateş ise bu durum karşısında Emre'yi yalnız bırakmıyor. Ona destek olan Ateş, içinde bulundukları bu durumdan nasıl çıkacakları konusunda yardım ediyor. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremiyor.

Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam ediyor ancak kuruldan öyle bir karar çıkıyor ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına dönüyor!