Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? İşte Hekimoğlu 25. bölüm fragmanı
Ekran macerasına kısa bir ara veren Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu dizisi 25. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Hekimoğlu 25 bölümünden ilk görüntüler…
Hekimoğlu 25. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu ve Memoli arasında rekabet artıyor!
Ateş'in ceza almasından sonra ekibin başına geçen Memoli, Ateş'in gazabından kurtulamıyor. Hekimoğlu her fırsatta Memoliyi iğnelemeye devam ediyor. Öte yandan ekibin komutasının kendisinde olması Memoli'yi zor bir kararın eşiğine getiriyor.
Hekimoğlu yeni bölümüyle 17 Kasım Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında...
HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hekimoğlu 3 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Emre'nin bir anlık hatası bir hayata bedel oluyor! Bu durum yüzünden kurul karşısına çıkan Emre'yi nasıl bir son bekliyor?
Öte yandan Emre konusunda geniş çaplı bir araştırma yapan Selin, hem ekibi hem de Ateş'i yakın takibe alıyor. Ateş ise bu durum karşısında Emre'yi yalnız bırakmıyor. Ona destek olan Ateş, içinde bulundukları bu durumdan nasıl çıkacakları konusunda yardım ediyor. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremiyor.
Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam ediyor ancak kuruldan öyle bir karar çıkıyor ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına dönüyor!
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