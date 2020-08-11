Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Hekimoğlu yeni sezon fragmanı yayınlandı: Belçim Bilgin kadroda

Kanal D'nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’nun çekimleri yeniden başladı. 14. bölümü ile ekranlara ara veren Hekimoğlu nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın başrollerinde yer aldığı Hekimoğlu'nun yeni sezonu yakında ekranlara gelecek. İşte, ayrıntılar.

HEKİMOĞLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu'nun heyecanla beklenen 15. yeni bölüm tarihi henüz belli olmazken, yeni sezon fragmanı dikkat çekti.

Hekimoğlu Yeni Sezon Fragmanında, Ateş'i hastanede bekleyen büyük sürpriz ne? Ateş ve Zeynep arasında olanlar, nasıl bir sonuca yol açacak? İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan'a sorarak ne öğrenmek isteyecek? gibi akılları kurcalayan sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

HEKİMOĞLU 15. BÖLÜM (YENİ) NE ZAMAN?

Hekimoğlu'nun 15. yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin eylül ayı başında ekranlara dönemesi bekleniyor.

Kesin tarih belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?