Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle - Hekimoğlu 12. bölümde ekipten kim kovulacak?

Salı akşamları seyirci karşısına çıkan Hekimoğlu 17 Mart'ta yayınlanacak olan 12. bölüm fragmanı diziseverlerle buluştu. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında Vahap'ın , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye çalışması akıllara Emre kovulacak mı? sorusunu getirdi. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu’nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler.

Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 yaşında kalp krizi geçiren Ceyda yatırılır.

Minik Ceyda, kilolu olduğu için uğradığı akran zorbalığıyla baş edebilecek midir?

Vahap’ın çabaları karşılık bulacak mıdır? Emre ve Zeynep’in kavga etmelerinin sebebi nedir?

Hekimoğlu’nun kararı ne olacaktır?