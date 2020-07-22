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Haber Giriş: 22.07.2020 - 07:51,Son Güncelleme:

Hekimoğlu start verdi

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Hekimoğlu start verdi
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KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Hekimoğlu” uzun bir aradan sonra yeniden çekimlere başladı.

CovId-19 nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin ekibi, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği önlemleri alarak sette buluştu. Dizinin 15’inci bölümü için bir araya gelen ekip, hasret giderdi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı ‘Hekimoğlu’, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan “House M.D.”den uyarlandı.

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