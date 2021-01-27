Hekimoğlu son bölümde Orhan ve Ateş'in arası açılıyor - İşte Hekimoğlu 34. son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 34. bölümü ile 26 Ocak Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Ekranlara damga vuran dizinin bu haftaki bölümünde, Mahir komiserin Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı arttırması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise ilaçlarını alamayan Ateş'in, yoksunluk atakları geçirmesi dikkat çekti.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmakta olan genç bir adam, çalıştığı restoranda kalp krizi geçirir. Hekimoğlu, bu vakaya hemen teşhis koysa da ekibiyle paylaşmaz. Hepsinin, kendi teşhisini koymasını ister ve ekibin zamanla yarıştığı bir oyun başlatır. Hekimoğlu, zaman ilerledikçe uğraştıkları vakanın tahmininden çok daha karmaşık olduğunu fark edecektir.

Mahir komiser ise Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı artırır. Bu durum, Hekimoğlu ve Orhan arasındaki ilişkinin giderek gerilmesine sebep olur. İpek, Mahir’in hastane personelini sorgulamasından rahatsızdır çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını tedirgin etmektedir.

Hekimoğlu ve ekibi genç adamı kurtarabilecek mi? Mehmet Ali, genç adamın kardeşlerine karşı fedakarlığı konusunda, ona inanmayan Hekimoğlu’nu ikna edebilecek mi? Hekimoğlu ve Orhan’ın arası Mahir yüzünden bozulacak mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 35. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu ilaçlarını alamıyor, ekip ise Mahir'in kıskacı altına giriyor!

Hekimoğlu için zor günler başlıyor. İlaçlarını alamayan Ateş, yoksunluk atakları geçiriyor. Diğer taraftan Hekimoğlu'nu ele vermeyen ekip ise Mahir'in baskılarına maruz kalıyor. Emre'yi yanına çekmeye çalışan Mahir, ret cevabı ile karşılaşıyor.

Kaos bitecek mi? Mahir, Hekimoğlu'ndan istediğini alabilecek mi?