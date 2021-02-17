Hekimoğlu son bölümde Ateş'ten sürpriz karar... İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 37. bölümü ile 16 Şubat Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki son bölümünde Ateş'in kararı damga vurdu. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Hekimoğlu 38. bölüm fragmanında ise aklanıp hastaneye dönen Ateş'in İpek'in gazabı ile karşılaşması renkli anlara neden oldu. Hekimoğlu 37. son bölümü full HD olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 16 Şubat Salı yayınlanan 37. Bölümde Komiser Mahir’in bir süredir Hekimoğlu’nu hapse attırmak için sürdürdüğü savaşın sonuna gelinmiştir. Mahkeme tarihi gelip çatmıştır ve Hekimoğlu için 10 seneye kadar hapis cezası istenmektedir. Etrafındakiler, Hekimoğlu’nu kurtarabilmek için çabalarken, Hekimoğlu hiç beklenmedik bir hareket yapar ve son çare olarak kendini rehabilitasyon merkezine yatırır.

Mahir Hekimoğlu’na karşı yumuşayacak mı? Mahkeme nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu hapse girmekten kurtulabilecek mi?

HEKİMOĞLU 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 38. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş aklanıp hastaneye dönüyor ancak İpek'in gazabından kurtulamıyor!

Ateş, yapılan mahkeme sonucunda normal hayata geri dönüş biletini kazanıyor. Ancak İpek'in gazabından da kurtulamıyor. İpek, Ateş'e tüm hafta boyunca poliklinik nöbeti veriyor. Diğer taraftan da Memoli, Zeynep ve Emre Ateş geri döndüğü için oldukça mutlu oluyor. Ateş normal hayatına geri dönebilecek mi? İpek ile aralarında neler olacak?