Hekimoğlu son bölümde Ateş'in ekibi sorguya alındı... İşte Hekimoğlu 33. son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 33. bölümü ile 19 Ocak Salı akşamı yayınlandı. Kanal D'nin beğeni toplayan dizisi Hekimoğlu'nda bu hafta Ateş hastanede yokken Komiser Mahir'in sorgusu çarpıcı gelişmelerden oldu. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanında ise Mahir'in Orhan'a seçim yapmak zorunda bıraktığı sorusu merak dolu anlara neden oldu. Hekimoğlu son bölümü full HD olarak izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 34. Bölüm Fragmanı yayında! Mahir, Hekimoğlu'nu yakalayabilmek için ekibin peşine düşüyor!

Hekimoğlu'nun sorunları ekibe de yansıyor. Mahir, Hekimoğlu'nu yakayalabilmek için önce ekibin yanına gidiyor sonra da Orhan'ı zor duruma sokuyor. Orhan bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 19 Ocak Salı yayınlanan 33. Bölümde Ateş, on yıldır bitkisel hayatta olan bir hastayı yeniden uyandırır!

10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır. Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez. Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş’in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.

Komadan uyanan baba, oğlunun hayatını kurtarmak için nasıl bir fedakarlık yapacak? Orhan, Ateş'i doğanın kanunlarına inandırabilecek mi? Mahir, Hekimoğlu aleyhinde delil bulabilecek mi? Sonunda genç adam kurtulabilecek mi?