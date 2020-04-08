Hekimoğlu son bölüm tam ve kesintisiz izle- Hekimoğlu 14. bölüm izle

Kanal D'de her hafta salı akşamı seyirci karşısına çıkan Hekimoğlu bir haftalık aranın ardından yeni bölümü ile ekranlara damga vurdu. 7 Nisan tarihli Hekimoğlu'nun 14. bölümünde Vahap'ın hastaneyi terk etmesi şaşırtıcı gelişmelere neden olurken, Zeynep'in son bölümde görülmemesi, 'Zeynep Hekimoğlu dizisinden ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi. İşte, Hekimoğlu 14. son bölüm özeti...

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?