Hekimoğlu son bölüm kesintisiz ve tam izle - Hekimoğlu 27. bölümün tamamı yayınlandı

HHekimoğlu 27. bölümü ile 1 Aralık Salı akşamı ekranlara geldi. Kanal D'de yayınlanan ve ilgi gören Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde uyku sorunu yaşayan hastanın iyileşip iyileşemeyeceği merak dolu anlara neden oldu. Ateş'in ganyan bayisinde karşılaştığı diğer bir vakayı çözmeye çalışması ise bu haftaki diğer gelişmelerden oldu. İşte, Hekimoğlu son bölümün tamamı.

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

On gündür uyuyamayan bir hastanın iyileşmesi için karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Naklin gerçekleşmesi için Hekimoğlu kendine has bir yol seçer. Bu yol, Zeynep’le aralarında gerilim yaşanmasına neden olur. Ama bu kadarla kalmaz…

Hekimoğlu’nun ganyan bayisinde karşılaştığı diğer hastaya yakınlığı ise İpek’in dikkatini çeker. Doktorlardan ilgi bekleyen bu kadın hastanın varlığı Hekimoğlu ve İpek’i karşı karşıya getirir.

Hekimoğlu iki hastayı da kurtarabilecek mi? İpek’le aralarındaki gerilim sadece işle mi alakalı? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, olanların acısını Emre’den mi çıkaracak? Orhan’la Hekimoğlu’nun ev arkadaşlığı yürüyecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.