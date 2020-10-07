Hekimoğlu son bölüm kesintisiz izle - Hekimoğlu 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hekimoğlu 20. bölüm tek parça ve full izleme linki yayınlandı. 2. sezonuyla macerasına devam eden Hekimoğlu'nun bu hafta yayınlanan son bölümünde, İpek ise ona olan ilgisini gizlemeyen bir gazeteciyle vakit geçirmeye başladı. Hekimoğlu bundan hiç hoşlanmaması ve tabii ki tepkisiz kalmaması dikkat çekti. Hekimoğlu 21. bölüm fragmanında ise Ateş'in ailesinin İstanbul'a gelmesi ekranlara yansıdı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 6 Ekim Salı yayınlanan 20. Bölümde Ateş ve İpek arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Ellerinde çiçeklerle İpek'in odasına gelen Ateş, ona ne söyleyecek?

Öte yandan Hekimoğlu bir kez daha en sevdiği hasta tipiyle karşı karşıyadır. Kendi teşhisini kendisi koymuş olarak Hekimoğlu’nun karşısına çıkan Kerem, ünlü bir doktor olunca işler karışır. Teşhisin yanlış olduğunu düşünen Hekimoğlu bunu kanıtlamaya çalışırken ukala bulduğu meslektaşına meydan okumaktan da geri kalmayacaktır. Bu arada Zeynep ve Kerem arasındaki yakınlaşma kimsenin gözünden kaçmaz. Kısa sürede Zeynep’i etkisi altına alan Kerem, hoşlandığı kadına cesur bir teklifte bulunmakta gecikmez.

Bütün bunlar olurken hem basını hem hastaneyi idare etmeye çalışan İpek ise ona olan ilgisini gizlemeyen bir gazeteciyle vakit geçirmeye başlar. Hekimoğlu bundan hiç hoşlanmayacak ve tabii ki tepkisiz kalmayacaktır. Hekimoğlu, Kerem’e doğru teşhisi koyabilecek mi? Kerem’in cesur teklifi ne? Zeynep bu teklifi kabul edecek mi? İpek yeni bir ilişkiye mi yelken açıyor?

HEKİMOĞLU 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 21. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş'in ailesi İstanbul'a geliyor! Anne ve babasını görmekten hoşlanmayan Ateş'in bu durumu dikkat çekiyor. Orhan ise onun ailesi için bir hayal kırıklığı olduğunu düşünmesinin böyle davranmasına neden olduğunu söylüyor. Uzun zaman sonra annesiyle karşı karşıya gelen Ateş ne yapacak? Ailesiyle arasında olan buzlar eriyecek mi? Öte yandan yeni motoru sayesinde bambaşka bir heyecan yaşayan Ateş, bu sevinç gösterisini de en yakın arkadaşı olan Orhan'a gösteriyor.