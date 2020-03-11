Hekimoğlu son bölüm kesintisiz izle- Hekimoğlu 11. bölüm tam izle

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu 10 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile yayınlandı. Ateş Hekimoğlu'nun kuralları yıkarak yıllar sonra beyaz önlük giymesi Hekimoğlu'nun son bölümünde şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. İşte, Hekimoğlu son bölüm ve 11. bölümde yaşananlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.

Hekimoğlu’nu,Vahap’a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek’i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?