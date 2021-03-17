Hekimoğlu son bölümde Ateş'in kararı şaşırttı... İşte Hekimoğlu 41. son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 41. bölümü ile 16 Mart Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki son bölümünde İpek’i bir vakaya duygusal yaklaştığı konusunda suçlayan Ateş'in elindeki hastayı kaptırması dikkat çekti. Son bölümün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ateş'in uçak yolculuğu sırasında yeni bir vakayı çözmesi dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 16 Mart Salı yayınlanan 41. Bölümde Ateş ve İpek arasında vaka krizi çıkar. Ancak ulaşılan mutlu son tüm buzları eritir...

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40’lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek’in Berrak’a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek’i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek’in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak’ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır. Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek’in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin

beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar. İpek, hem Berrak’ı hem de bebeğini kurtarabilecek mi? Vaka konusunda İpek mi Hekimoğlu mu haklı çıkacak? Hekimoğlu sonunda tatile gidebilecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 42. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş uçak yolculuğunda vaka çözüyor!

Ateş uçak yolculuğuna çıktığında önemli bir vaka gelir. Ekip olayı çözmesi için Ateş'e ulaşır. Ateş ise uçakta kendi tarzında vakayı çözmeyi çalışırken yolculardan yeni bir ekip oluşturur. Ateş bu vakayı çözebilecek mi?

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