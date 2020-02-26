Hekimoğlu son bölüm izle | Hekimoğlu 9. bölüm kesintisiz ve tek parça izle

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve daha pek çok usta ismin rol aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, salı akşamı 9. bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirdi. Hekimoğlu'nun 9. son bölümünde ilginç bir hava ile karşılaşan Ateş Hekimoğlu'nun zekası ile zorlu durumun içinden çıkması diziseverleri heyecanlandırdı. İşte, Hekimoğlu 9. son bölümüne ilişki tüm ayrıntılar ve kısa özeti...

HEKİMOĞLU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan 13 yaşındaki Ali’nin hastalığına teşhis konulamayınca dosyayı tıbbi tanı tedavi bölümü devralır. Ali arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra hastalanmıştır ve lanetlendiğine inanmaktadır. Ali’nin durumu gittikçe kötüleşirken, tüm bulgular şarbona işaret eder.

Orhan, at yarışı izlemeye beraber gitmediği için Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünür. Fakat İpek, Hekimoğlu’nun Zeynep’le gittiğini söyler. Bu haber gündeme bomba gibi düşer. Öte yandan Emre’nin beklenmedik bir misafiri vardır.

Zeynep, Hekimoğlu ile arasında olanlara yanlış anlamlar mı yüklemektedir? İpek neden Zeynep’in hareketlerini gözlemlemektedir? Emre, Hekimoğlu ve Zeynep’in birlikte çıktığını duyunca ne tepki verecektir? Hastaneye yatan Ali sağlığına kavuşabilecek midir? Yoksa gerçekten lanetlenmiş olabilir mi?