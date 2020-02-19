Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu 8.bölüm yine ekrana kilitledi

Hekimoğlu son bölüm ile dikkatleri üzerine çekti. Bir karı kocanın yaşadığı sıkıntıların ortasında kendisini bulan Hekimoğlu, bu vaka ile yakından ilgilenmiştir. İşte, Hekimoğlu son bölüm sonrası 9. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Hekimoğlu son bölümünde;

Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep’le gider.

Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir? Aylin ve Murat çifti için yaşam mı daha önemlidir yoksa sadakat mi? Yeni ilaç mümessili Hekimoğlu’na ulaşabilmek için kimi kullanmaktadır?

At yarışı, gerçekten de Zeynep’in umduğu gibi bir randevuya dönüşecek midir?

Hekimoğlu 9. bölüm fragmanı;

HEKİMOĞLU GENEL HİKAYE

Ateş Hekimoğlu 40’lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek’in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu’nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek’i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu’nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan’dır. Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere’de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu’nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu’na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu), Ebru Özkan Saban (İpek Tekin), Okan Yalabık (Orhan Yavuz), Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar), Aytaç Şaşmaz (Emre Acar), Damla Colbay (Zeynep Can)