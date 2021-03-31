Hekimoğlu 43. son bölümde Mehmet Ali'nin kararı pahalıya mal oldu... İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı

Hekimoğlu 43. bölümü ile 30 Mart Salı akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Orhan ve İpek’in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu'nun ikiliyi takip etmesi heyecan dolu anlara neden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması merak dolu anları ekranlara getirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini küçük yaşta kaybeden Nur Yiğityürek, hayatın acımasız yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmıştır. Onlarca işe girip çıkan genç kadın, yaşamını idame ettirmek için sokakta ‘Bul Karayı Al Parayı’ oynatan dolandırıcıyla iş birliği yaptığı sırada önce aklı karışır, sonra kendinden geçer ve hastaneye kaldırılır. Karar verme yetisini kaybeden Nur, ilginç bir vaka olarak Hekimoğlu’nun dikkatini hemen çeker.

Ekip ve Hekimoğlu’nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır. Orhan ve İpek’in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu’nu Orhan’ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir. Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep’in beklediği kadar kötü olmayan Emre’nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali’ye pahalıya patlayacaktır.

Hekimoğlu ve ekip Nur’u iyileştirebilecek mi? Orhan ve İpek arasında gerçekten bir şey var mı?

Mehmet Ali nasıl bir son bekliyor?

HEKİMOĞLU 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 44. Bölüm Fragmanı yayında! Ekibi zor bir karar bekliyor!

Lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması gerekmektedir. İliği uyumlu olan kardeşten nakil yapılacağı sırada küçük kardeşte enfeksiyon olduğu saptanır. Enfeksiyon tüm planları alt üst eder. Hekimoğlu ve ekibinin doğru seçeneği bulup o zor kararı vermesi gerekmektedir.

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