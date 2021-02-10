Hekimoğlu 36. son bölümde Ateş'e mahkeme yolu göründü... İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

Hekimoğlu 36. son bölümü ile 9 Şubat Salı akşamı Kanal D ekranlarında diziseverler ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Hekimoğlu'nun Orhan’ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na açılan dava çarpıcı gelişmelerden oldu. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında ise Ateş'e 10 yıl hapis cezası verilebileceğinin konuşulması ekranlara yansıdı.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 37. Bölüm Fragmanı yayında! Mahkemeye çıkan Ateş, ceza alacak mı?

Mahir'in uğraşları sonucu Ateş sonunda mahkemeye çıkar. Ancak mahkemenin yapıldığı sırada önemli bir durum yaşanır. Bir hasta için karar verilmesi gerekmektedir. O anda salondan çıkmaya çalışan Ateş için bir tercih söz konusu olur. Ateş ceza alacak mı?

HEKİMOĞLU 36. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komiser Mahir, Orhan’ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu’na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder. İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser. İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.

Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır. Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi? Orhan, Hekimoğlu’nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir’le anlaştı? Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?