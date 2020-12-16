HekimoÄŸlu 29. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile 15 AralÄ±k SalÄ± akÅŸamÄ± izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Kanal D'nin sevilen ve beÄŸeni toplayan dizisi HekimoÄŸlu'nda bu hafta bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±ktan ilk Ã¶len hastaya otopsi yapÄ±p, neden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bulmak isteyen AteÅŸ'in Ä°pek engeli ile karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± dikkat Ã§ekti. Ä°ÅŸte, HekimoÄŸlu son bÃ¶lÃ¼mÃ¼n tamamÄ± ve 30. yeni bÃ¶lÃ¼mle ilgili ayrÄ±ntÄ±lar.Â

HEKÄ°MOÄžLU 12. SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?Â

HekimoÄŸlu 15 AralÄ±k SalÄ± yayÄ±nlanan 29. BÃ¶lÃ¼mde Memoi'ye bulaÅŸan hastalÄ±k Ã¶lÃ¼me yol aÃ§Ä±yor. AteÅŸ, henÃ¼z tanÄ± koyamadÄ±ÄŸÄ± bu hastalÄ±ÄŸÄ± tedavi etmek iÃ§in ise zor zamanlar geÃ§irmeye baÅŸlÄ±yor. Memoli'nin gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re Ã¶lecek olma ihtimali AteÅŸ'i Ã§Ä±ldÄ±rtÄ±yor. Bu yÃ¼zden ilk Ã¶len hastaya otopsi yapÄ±p, neden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bulmak istiyor. Ancak Ä°pek buna izin vermeyince gerginlik Ã§Ä±kÄ±yor.

HekimoÄŸlu yeni Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± ararken, Mehmet Aliâ€™nin durumu giderek aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±r. Mehmet Ali Ã§ok kendisi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir karar vermek zorunda kalÄ±r. KararÄ± ailesi de dahil herkesin ÅŸaÅŸÄ±rmasÄ±na neden olur.

HekimoÄŸlu hastalÄ±ÄŸa tanÄ± koyabilecek mi? Ä°pekâ€™le karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen sadece HekimoÄŸlu mu olacak? Emre ve Zeynep ekip arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kurtulmasÄ± iÃ§in ne yapacak?

YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± henÃ¼z yayÄ±nlanmadÄ±. Fragman yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± zaman haberlerimizde yer vereceÄŸiz.