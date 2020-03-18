Hekimoğlu son bölüm izle - Hekimoğlu 12. bölüm tam ve kesintisiz izle

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu 17 Mart Salı akşamı izleyici ile buluştu. Her hafta büyük beğeni toplayan dizinin son bölümünde, Mehmet Ali, Zeynep ya da Emre arasından kimin gideceği heyecan yarattı. İşte, Hekimoğlu 12. son bölümle ilgili bilgiler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu’nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler.

Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 yaşında kalp krizi geçiren Ceyda yatırılır.