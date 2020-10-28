Hekimoğlu son bölüm full ve kesintisiz izle - Hekimoğlu 24. yeni bölüm fragmanı yayında!

Hekimoğlu 23. son bölüm Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İlgi gören dizinin 27 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde Zeynep ve Emre'nin birbirlerine açılması heyecanlı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Emre'nin kurul kararıyla hastaneden atılma durumuyla karşı karşıya kalmadı dikkat çekti. İşte, Hekimoğlu son bölümün tamamı ve yeni bölüm fragmanı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 27 Ekim Salı yayınlanan son bölümde hastalığına teşhis koyması için Ateş'in evinin önünde nöbet tutan genç adam, hiç beklenmedik olayların da başlangıcına sebep olacaktır. Genç bir fotoğrafçı olan İlker Beyan, Ateş'in başına da dert açacaktır. Dahası bu bela Zeynep’e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

Öte yandan Selin konusunda bir türlü duygularını kontrol edemeyen Ateş, onunla daha da yakınlaşır. Hekimoğlu hukuki nedenlerle Selin’in evine gider. Evde davetsiz bir misafir olduğunu öğrenen Hekimoğlu, kendi yöntemleriyle duruma müdahale etmeye karar verir. Bu yöntemler, tekrar tekrar Selin’in evine gitmesini gerektirirken ikili arasında yakınlaşma da kaçınılmaz olur.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 24. Bölüm Fragmanı yayında! Yapılan bir hata beklenmedik bir sonuca yol açıyor ve Emre, kurul kararıyla hastaneden atılma durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bu ihtimal Zeynep'i de tedirgin ediyor. Peki Emre'nin bu hatası nelere mal olacak? Ateş, Emre'yi kurula karşı nasıl savunacak? Öte yandan İpek ve Selin, Ateş konusunda birlik olup, onun istifa etmesine mi sebep olacak?