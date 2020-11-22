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Hekimoğlu sette
YAPIMCILIĞINI Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği “Hekimoğlu” salı akşamları Kanal D ekranında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen dizinin çekimleri pandemi kuralları dikkate alınarak büyük titizlikle yapılıyor. Dizinin başrolü Timuçin Esen’in kamera arkası görüntüleri önceki gün basına yansıdı. Tıp dehası Ateş Hekimoğlu’nu canlandıran Esen, sette de disiplinli çalışmasıyla ekibe destek oluyor.
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