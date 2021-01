Hekimoğlu oyuncularına anlamlı hediye...

Hekimoğlu izleyicileri Twitter üzerinden başlattıkları bir kampanya ile SMA hastası çocuklar için dizi ekibi adına bağış topladı. Katılımın yüksek olduğu bu bağışlar SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği’ne bağışlandı. Dernek tarafından oyuncuların adının yer aldığı teşekkür sertifikaları ise oyunculara teslim edildi.

Ekrana gelen her bölümü ile seyircisinden tam not alan dizinin oyuncuları bu anlamlı hediye karşısında çok mutlu oldu.

Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00’de Kanal D’de...