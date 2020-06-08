Hekimoğlu ne zaman başlıyor? Hekimoğlu'nun Doktor Zeynep’i müjdeyi verdi

Kanal D'de salı akşamı izleyici karşısına çıkan, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Hekimoğlu uzun süre sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Nişantaşı'nda kameralara takılan "Hekimoğlu" dizisinde Doktor Zeynep’i canlandıran Damla Colbay, 1 ay sonra sete döneceklerinin müjdesini verdi.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Hekimoğlu” dizisinde Doktor Zeynep’i canlandıran Damla Colbay önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

1 ay sonra sete döneceklerinin de müjdesini veren oyuncu, “Seti çok özledim. Çok kısa sürede birbirimize alışmışken sete ara vermek beni üzmüştü” dedi.

Hekimoğlu 15. yeni bölüm tarihi ve fragmanıyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?