Hekimoğlu ne zaman başlıyor? Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı - İşte yeni sezon tarihi

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer ve Semih Bağcı'nın oturduğu her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Hekimoğlu'nun yayınlanan son bölümünde Vahap'ın hastaneden gitmesi ve Zeynep'in istifa etmesi damga vurmuştu. Heyecanına kaldığı yerden devam edecek olan Hekimoğlu'nun yeni sezonunda yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu. Sevilen dizi 2. sezonu ile 1 Eylül Salı akşamı yayınlanacak.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilen dizinin yeni sezonu öncesi 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun 2. sezon tanıtım fragmanında Ateş'i hastanede bekleyen sürpriz ve Zeynep'in hastaneye dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. İşte, fragmandan görüntüler;

Zeynep'in istifasıyla birlikte Ateş'in ekibinde boşluk olmuştur. Ateş ise ekibe yeni birini almak yerine Zeynep'i döndürme çalışmalarına başlar. Bu yüzden de ekip için seçilen tüm adayları tek tek eler. Bu arada yine karmaşık bir vaka Hekimoğlu'nu bekler...

Ateş'i hastanede bekleyen büyük sürpriz ne? Ateş ve Zeynep arasında olanlar, nasıl bir sonuca yol açacak? İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan'a sorarak ne öğrenmek isteyecek?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği Hekimoğlu yeni bölünü ile 01 Eylül Salı akşamı Kanal D’de...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?