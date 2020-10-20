Hekimoğlu, İpek’i tiye alıyor...

Dizinin ekrana gelecek 22'nci bölümüne Hekimoğlu ile İpek arasında geçen komik diyalog damgasını vuracak. Ateş, İpek'e geçmişten bir hatıra gösterir. Bu hatıra İpek'in gittiği yerlerden topladığı hatıra bir taştır. Hekimoğlu'nun bu taşı saklaması İpek'in hoşuna gider; fakat Ateş Hekimoğlu, bu güzel anı bozmanın bir yolunu bulur.

Hekimoğlu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!