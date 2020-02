“Hekimoğlu” dizisinin Doktor Emre’si Aytaç Şaşmaz: Çapa'da 2 gün geçirdik

“Hekimoğlu” dizisinde Ateş Hekimoğlu’nun ekibinde yer alan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanı Doktor Emre Acar’ı canlandırıyorsunuz. Rolünüze nasıl hazırlandınız?

- İlk olarak tüm oyuncular hep beraber Çapa Tıp Fakültesi’ne gittik. Orada bir doktor grubuyla iki günümüzü geçirdik. Bizim dizide yaptığımız gibi hastalıklara teşhis koydukları bir masa vardı, oturduk ve onları izledik. Binde bir, bazen milyonda bir görülen özel hastalıkları orada tanıdık. Böyle şeylerin var olabileceğini ilk defa gördük, şaşırdık, üzüldük, korktuk... Oradaki doktorları gözlemleme fırsatı bulduk.

Doktorların tedavi sürecine dahil olabildiniz mi?

- Evet, sonrasında herkes kendi branşındaki doktorla görüşmeye başladı. Ben de Okan Üniversitesi’nde kardiyoloji uzmanına gittim. 1.5 günümü onunla geçirdim, hastalara teşhis koyduğu zamanlara ve tedavi süreçlerine tanık oldum. En ufak bir kalem hareketinden ışık tutmaya kadar hepsini öğrenmeye, öğrendiklerimizi de ekrana yansıtmaya çalıştık. Hâlâ başımızda hemşireler, doktorlar var. Sıkıştığımız yerlerde onlara danışıyor, yardım alıyoruz.

Geçmişten günümüze uzanan etkileyici bir hikaye

“Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminde de Niko Kazantzidis’i canlandırdınız. Nasıl biri Niko?

- Niko, dedesi 1940’larda İstanbul’a taşınmış bir Yunan. Aile terbiyesi görmüş, temiz biri. Bu hikaye onun için 60’lı yıllarda başlıyor. Muharebe zamanları, Yunanların Yunanistan’a, Türklerin Türkiye’ye gönderilme süreçleri. Niko o dönem bir kıza âşık oluyor.

Ama onu bırakıp Yunanistan’a dönmesi gerekiyor...

- Evet, evine bir mektup geliyor ve gitmek zorunda olduklarını öğreniyor. Hem kendi içinde hem de ailesinde bir kaos oluyor tabii. Kökeni Yunan olsa da o artık Türkleşmiş biri, gitmek, bırakmak istemiyor. Geçmişten günümüze uzanan ve flashback’lerle anlatılan etkileyici bir hikaye.

Peki siz tesadüflere inanır mısınız hayatta?

- Aslında şanslara çok inanırım. Her insanın her insanla karşılaşmasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her insan her insana bir şey öğretiyor. Geçenlerde bir röportajda söylemiştim, tekrarlayacağım; hayat tesadüfleri sever, aşk bundan nasiplenir.





Henüz yılın başındayız ve siz iki farklı projeyle seyirci karşısındasınız. 2020’den beklentiniz, öncelikli hedefleriniz neler?

- Tabii ki öncelikli hedefim sağlık, mutluluk, huzur, sonra bol bol iş. Ben çalışmayı çok seviyorum. Umarım doğru işler karşıma çıkar ve bu güzel yol devam eder. 2019 benim zirvem oldu, güzel bir hayatım var, güzel işlerde bulundum, çok güzel insanlar tanıdım. Bu hayat paylaştıkça güzel. 2020 umarım 2019’dan da kat be kat güzel olur.